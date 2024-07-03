Россияне назвали IT и нефтегазовую сферу перспективными отраслями для карьеры

Аналитики провели исследование и выяснили, какие отрасли россияне считают самыми перспективными для построения карьеры. RT ознакомился с результатами опроса SuperJob.

Так, 38% россиян уверены, что карьерные перспективы сегодня выше у тех, кто занят в области информационных технологий.

«Второе место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 12% голосов граждан. Перспективными для роста в должности и уровне дохода россияне считают торговлю (8%), медицину и тяжёлую промышленность (по 7%), финансовую сферу (6%)», — отмечается в исследовании.

По словам экспертов, женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы и военную службу.

Как добавили специалисты, среди других отраслей опрошенные называли робототехнику, авиацию, психологию, блогинг, закупки.

При этом по сравнению с аналогичным опросом, проведённым в 2022 году, в числе наиболее перспективных для карьерного роста отраслей россияне стали реже упоминать медицину и чаще — строительство, заключили в сервисе.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что 37% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, а 33% опрошенных намереваются строить карьеру в найме.