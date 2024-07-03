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В ХМАО вынесли приговор по делу об убийстве прокурора

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В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве бывшего прокурора региона Юрия Бедерина.
В ХМАО вынесли приговор по делу об убийстве прокурора
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Чекин получил пожизненное заключение. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Перед оглашением приговора подсудимый выступил с последним словом. Он не признал вину.

В 2021 году сообщалось, что правоохранительные органы задержали экс-чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет был в розыске по обвинению в организации убийства прокурора Бедерина.

По версии следствия, в должности руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО весной 2000 года Чекин организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина с целью избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

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