В ХМАО задержали предполагаемого организатора убийства прокурора
- РИА Новости
«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
Обвиняемый был задержан 26 октября в Ханты-Мансийске. По данным оперативников, последние несколько лет он скрывался в многоквартирном доме по улице Калинина и не выходил на улицу. Окна были завешены непрозрачной плёнкой. Чекина доставили в следственное управление.
По версии следствия, в должности руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО весной 2000 года Чекин организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина с целью избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.