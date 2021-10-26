В ХМАО задержали предполагаемого организатора убийства прокурора

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) правоохранительные органы задержали местного экс-чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет был в розыске по обвинению в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина.
В ХМАО задержали предполагаемого организатора убийства прокурора
  • РИА Новости

«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Обвиняемый был задержан 26 октября в Ханты-Мансийске. По данным оперативников, последние несколько лет он скрывался в многоквартирном доме по улице Калинина и не выходил на улицу. Окна были завешены непрозрачной плёнкой. Чекина доставили в следственное управление.

По версии следствия, в должности руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО весной 2000 года Чекин организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина с целью избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить