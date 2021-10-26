В ХМАО задержали предполагаемого организатора убийства прокурора

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) правоохранительные органы задержали местного экс-чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет был в розыске по обвинению в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина.

«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Обвиняемый был задержан 26 октября в Ханты-Мансийске. По данным оперативников, последние несколько лет он скрывался в многоквартирном доме по улице Калинина и не выходил на улицу. Окна были завешены непрозрачной плёнкой. Чекина доставили в следственное управление.

По версии следствия, в должности руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО весной 2000 года Чекин организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина с целью избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.