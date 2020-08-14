В полиции рассказали о ходе расследования убийства прокурора ХМАО

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Полиция ищет заказчика убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина, за помощь правоохранительным органам обещано вознаграждение.
В полиции рассказали о ходе расследования убийства прокурора ХМАО
  • РИА Новости

«УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре за организацию убийства разыскивается Чекин Юрий Васильевич... 1963 года рождения, уроженец Белозерского района, Курганской области», — цитирует URA.RU сообщение ведомства.

По версии следствия, Чекин в должности руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО весной 2000 года, чтобы избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина.

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