Врач Бурнацкая напомнила об опасности сквозняков летом

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, что в жару увеличивается вероятность простуд из-за сквозняков и охлаждающих воздух приборов.

Поток холодного воздуха, направленный на конкретную область тела, может привести к заболеваниям, среди которых респираторные инфекции, миозиты, невралгии и прочие воспаления, поделилась она с РИАМО.

«Особенно чувствительными к переохлаждению оказываются открытые участки тела, такие как голова и шея», — уточнила Бурнацкая.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал о возможных обострениях заболеваний сердца, суставов и органов дыхания в «тропическую» погоду.