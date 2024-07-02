RT в Telegram
Подпишись

Врач Бурнацкая напомнила об опасности сквозняков летом

Короткая ссылка
Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, что в жару увеличивается вероятность простуд из-за сквозняков и охлаждающих воздух приборов.
Врач Бурнацкая напомнила об опасности сквозняков летом
  • Gettyimages.ru

Поток холодного воздуха, направленный на конкретную область тела, может привести к заболеваниям, среди которых респираторные инфекции, миозиты, невралгии и прочие воспаления, поделилась она с РИАМО.

«Особенно чувствительными к переохлаждению оказываются открытые участки тела, такие как голова и шея», — уточнила Бурнацкая.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал о возможных обострениях заболеваний сердца, суставов и органов дыхания в «тропическую» погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить