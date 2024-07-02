Спасатель Щетинин призвал не заплывать за буйки во время купания

Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин призвал купаться только в специально отведённых и подготовленных местах и не заплывать за буйки.

«Они обозначены табличками. Все такие места купания допущены целой комиссией. Они оборудованы буйками, у них проверено дно и присутствуют спасатели, связь», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, оказывать помощь утопающему нужно, но важно это делать обученному человеку.

Для этого необходимость владеть в совершенстве навыками оказания сердечно-лёгочной реанимации.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как возникает морской тягун.