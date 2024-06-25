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Спасатель Гофштейн рассказал, как возникает морской тягун

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Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как возникает морской тягун — вид прибрежного течения, направленный под прямым углом от берега к морю.
Спасатель Гофштейн рассказал, как возникает морской тягун
  • Gettyimages.ru

В беседе с 360.ru эксперт заявил, что это явление связано с температурой воды и ветром.

Одним из признаков тягуна является пенная и кружевная полоса, которая тянется в море. По словам Гофштейна, длина полосы может достигать 20—30 м.

«Так природа подаёт сигнал человеку: не лезь — утонешь», — сказал он.

Как добавил эксперт, единственный вариант спастись — плыть поперёк волны.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призвал купаться только в разрешённых местах.

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