Спасатель Гофштейн рассказал, как возникает морской тягун
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В беседе с 360.ru эксперт заявил, что это явление связано с температурой воды и ветром.
Одним из признаков тягуна является пенная и кружевная полоса, которая тянется в море. По словам Гофштейна, длина полосы может достигать 20—30 м.
«Так природа подаёт сигнал человеку: не лезь — утонешь», — сказал он.
Как добавил эксперт, единственный вариант спастись — плыть поперёк волны.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призвал купаться только в разрешённых местах.