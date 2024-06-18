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Спасатель Щетинин призвал купаться только в разрешённых местах

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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призвал купаться только в разрешённых местах.
Спасатель Щетинин призвал купаться только в разрешённых местах
  • РИА Новости

«Купаться можно только на разрешённых местах. Это специально сертифицированные пляжи, специально оборудованные флагами, которые вывешивают спасатели. Ориентироваться в первую очередь на информационные щиты, на информирование спасателей на этих пляжах», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, самое главное — это индикатор, который показывает, можно идти в море или нельзя.

Ранее эксперт по выживанию спасатель Эдуард Халилов рассказал в беседе с RT, как действовать, если волна сбила с ног.

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