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Минздрав: после взрыва в доме Стерлитамака госпитализированы пять человек

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В Министерстве здравоохранения России заявили, что пять человек, пострадавших при взрыве газа в городе Стерлитамаке, госпитализированы.
Минздрав: после взрыва в доме Стерлитамака госпитализированы пять человек
  • РИА Новости

Как говорится в заявлении, все пострадавшие были доставлены в городскую больницу №1 Стерлитамака.

Подчёркивается, что происшествие на личный контроль взял глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

У всех госпитализированных диагностированы ожоги различной степени.

Также среди пострадавших есть дети, при этом один в настоящий момент проходит осмотр, один уже отпущен домой.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело.

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