Минздрав: после взрыва в доме Стерлитамака госпитализированы пять человек
- РИА Новости
Как говорится в заявлении, все пострадавшие были доставлены в городскую больницу №1 Стерлитамака.
Подчёркивается, что происшествие на личный контроль взял глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
У всех госпитализированных диагностированы ожоги различной степени.
Также среди пострадавших есть дети, при этом один в настоящий момент проходит осмотр, один уже отпущен домой.
Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело.