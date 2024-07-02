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Врач Фирсова рассказала о влиянии бега на состояние суставов

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Гинеколог-эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Фирсова рассказала о влиянии бега на состояние суставов.
Врач Фирсова рассказала о влиянии бега на состояние суставов
  • Gettyimages.ru

«Важно отметить, что травмы коленей чаще всего возникают не из-за самого бега, а вследствие дополнительных факторов, таких как неправильная техника, неподходящая обувь, а также характер поверхности, по которой ведётся тренировка», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, следует выбирать подходящую обувь для бега, следить за техникой и соблюдать полноценный рацион для здоровья суставов.

Ранее сооснователь приложения ChallengeGo Константин Южный рекомендовал начинать заниматься спортом с малого.

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