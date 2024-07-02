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Методист Мушта рассказал о процедуре апелляции после ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал о процедуре апелляции после ЕГЭ.
Методист Мушта рассказал о процедуре апелляции после ЕГЭ
  • РИА Новости

Апелляцию можно подать при нарушении основного порядка проведения экзамена или несогласии с результатами письменной части, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«В первом случае апелляция подаётся не выходя из пункта сдачи ЕГЭ. Нарушением основного порядка проведения экзамена может быть как несоблюдение регламента среди проверяющих, так и другие различные обстоятельства, которые помешали проведению экзамена», — сказал специалист.

По словам Мушты, заявление при несогласии с результатами письменной части подаётся в течение двух дней после публикации официальных результатов экзамена.

«И в течение четырёх рабочих дней рассматривается апелляция, которую могут одобрить или отклонить. Если комиссия отклоняет апелляцию, то баллы не меняются, а если же одобряет, то комиссия уведомляет ученика о дате и месте заседания, а также рассказывает ученику, что будет происходить и что надо взять с собой», — отметил эксперт.

Ранее преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько дал рекомендации, что делать при неудаче на ЕГЭ.

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