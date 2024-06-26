Педагог Шелудько рассказал, что делать при неудаче на ЕГЭ

Преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько дал рекомендации, что делать при неудаче на ЕГЭ.

«В редких случаях балл за правильно выполненное задание может не засчитаться из-за ошибки компьютера, тогда в течение двух дней после публикации результатов школьник может подать заявление на апелляцию», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в случае технической ошибки комиссия назначит пересдачу или пересмотрит баллы.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.