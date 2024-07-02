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HR-специалист Петрова: грамотное резюме поможет обосновать зарплатные ожидания

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Заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова рассказала, что правильно составленное резюме поможет специалисту, претендующему на высокую зарплату.
HR-специалист Петрова: грамотное резюме поможет обосновать зарплатные ожидания
  • Gettyimages.ru

В резюме необходимо отразить опыт с указанием должностных обязанностей, описать круг задач, выполнением которых занимался кандидат, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Описывайте достижения на предыдущих рабочих местах, а не только процесс. Используйте фотографию исключительно в деловом стиле и не допускайте орфографических ошибок», — рекомендовала Петрова.

Если предложенный оклад всё же оказался меньше ожидаемого, эксперт предложила обсудить дополнительные вопросы: амбициозные задачи, возможность карьерного продвижения, бонусная (переменная) часть за реализацию KPI и возможность индексации окладной части.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Московской области в июне прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства.

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