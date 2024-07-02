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Врач Уланкина рассказала о способах восполнить дефицит йода

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Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о способах восполнить дефицит йода в организме.
Врач Уланкина рассказала о способах восполнить дефицит йода
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«У женщин во время беременности потребность в йоде возрастает. Если будущая мама не получает этот элемент в нужном количестве, возрастает риск развития врождённых отклонений и заболеваний у ребёнка», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, дефицит йода может себя не проявлять долгое время.

Отдых на курортах поможет восполнить нехватку йода, но эффект будет недолгим.

Как отметила эксперт, следует регулярно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, салаты из морской капусты, использовать йодированную соль.

«Кроме того, йод содержится в черносливе, клюкве, белой фасоли и индейке. Сбалансированного рациона и соли, обогащённой йодом, хватает для полноценной профилактики йододефицита», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова рассказала о пользе воды.

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