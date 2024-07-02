Врач Уланкина рассказала о способах восполнить дефицит йода
- РИА Новости
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«У женщин во время беременности потребность в йоде возрастает. Если будущая мама не получает этот элемент в нужном количестве, возрастает риск развития врождённых отклонений и заболеваний у ребёнка», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По словам специалиста, дефицит йода может себя не проявлять долгое время.
Отдых на курортах поможет восполнить нехватку йода, но эффект будет недолгим.
Как отметила эксперт, следует регулярно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, салаты из морской капусты, использовать йодированную соль.
«Кроме того, йод содержится в черносливе, клюкве, белой фасоли и индейке. Сбалансированного рациона и соли, обогащённой йодом, хватает для полноценной профилактики йододефицита», — заключила врач.
Ранее врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова рассказала о пользе воды.