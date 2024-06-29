В Татарстане построят 29 объектов здравоохранения в рамках нацпроекта
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На них направят в текущем году 2,12 млрд рублей.
С 2012 по 2023 год в регионе построены 714 ФАПов, 51 врачебная амбулатория, проведён капремонт в 1466 ФАПах, 95 врачебных амбулаториях и 18 участковых больницах.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье оформили онлайн более 150 тыс. медсправок с начала года.