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В Татарстане построят 29 объектов здравоохранения в рамках нацпроекта

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В Татарстане в 2024 году начнут строительство 29 объектов здравоохранения, также планируется провести капремонт 105 зданий медицинских организаций.
В Татарстане построят 29 объектов здравоохранения в рамках нацпроекта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На них направят в текущем году 2,12 млрд рублей.

С 2012 по 2023 год в регионе построены 714 ФАПов, 51 врачебная амбулатория, проведён капремонт в 1466 ФАПах, 95 врачебных амбулаториях и 18 участковых больницах.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье оформили онлайн более 150 тыс. медсправок с начала года.

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