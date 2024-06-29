RT в Telegram
Подпишись

В двух городах ХМАО перенесли мероприятия Дня молодёжи из-за непогоды

Короткая ссылка
В Сургуте и Ханты-Мансийске перенесли ряд мероприятий, приуроченных к Дню молодёжи, из-за непогоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городские администрации.

«Уважаемые хантымансийцы и гости окружной столицы, в связи с погодными условиями празднование Дня молодёжи переносится на 30 июня. Всё, что запланировано в программе, обязательно состоится, но с небольшими изменениями», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.

Власти Сургута также приняли решение перенести мероприятия на воскресенье.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить