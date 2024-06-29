В двух городах ХМАО перенесли мероприятия Дня молодёжи из-за непогоды
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городские администрации.
«Уважаемые хантымансийцы и гости окружной столицы, в связи с погодными условиями празднование Дня молодёжи переносится на 30 июня. Всё, что запланировано в программе, обязательно состоится, но с небольшими изменениями», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.
Власти Сургута также приняли решение перенести мероприятия на воскресенье.
Ранее сообщалось, что День молодёжи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды.