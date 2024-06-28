День молодёжи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды

В мэрии Копейска (город-спутник Челябинска) заявили о переносе Дня молодёжи на 6 июля из-за непогоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Празднование Дня молодёжи переносится. Мероприятие пройдёт с 13:00 до 19:00 6 июля», — рассказали в мэрии.

Пик шторма, по прогнозам синоптиков, придётся на 29 июня, когда запланирована основная часть праздничных активностей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем фестивале «День молодёжи», который пройдёт 29—30 июня в парке «Ходынское поле».