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Терапевт Айилчиева рассказала о способах уберечь себя от теплового удара

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Терапевт Серпуховской больницы Азиза Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

По словам эксперта, тепловой удар возникает, когда организм не может себя охладить, например при занятиях спортом в жару.

Важно не находиться на улице в пик солнечной активности. Прогулки стоит планировать на время до 10:00 или после 17:00. В остальное время желательно находиться в прохладном помещении.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как облегчить состояние в жару.

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