Врач Ярцева рассказала о способах облегчить состояние в жару

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как облегчить состояние в жару.

«Нужно пить много и часто, даже если вам не хочется. Обращайте внимание на то, что если очень жаркий день и душно, то нужно в это время много пить», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила эксперт, также стоит носить лёгкую одежду светлых тонов и свободного кроя.

«Обязательно покрывать голову, не находиться на улице и тем более не копаться в огороде и не заниматься спортом в пиковые часы — условно с 11:00 до 15:00», — посоветовала Ярцева.

По её словам, если приходится работать на улице в жару, то можно принимать душ каждые полчаса или купаться.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.