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Объявлен победитель конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024»

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Победителем конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024» стал выпускник школы №20 Невинномысска Андрей Никитченко.
Объявлен победитель конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024»
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Никитченко дважды становился лучшим учеником Невинномысска, он также имеет федеральную и краевую золотые медали «За особые успехи в обучении».

«Этот проект собрал талантливых и амбициозных выпускников, готовых поразить всех своими достижениями и уникальными навыками. Все участники проявили себя с лучшей стороны и вдохновили других ребят своими мечтами и целями», — отметили организаторы конкурса.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 114 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ.

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