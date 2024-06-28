Объявлен победитель конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024»

Победителем конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024» стал выпускник школы №20 Невинномысска Андрей Никитченко.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Никитченко дважды становился лучшим учеником Невинномысска, он также имеет федеральную и краевую золотые медали «За особые успехи в обучении».

«Этот проект собрал талантливых и амбициозных выпускников, готовых поразить всех своими достижениями и уникальными навыками. Все участники проявили себя с лучшей стороны и вдохновили других ребят своими мечтами и целями», — отметили организаторы конкурса.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 114 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ.