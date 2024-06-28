Объявлен победитель конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024»
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
Никитченко дважды становился лучшим учеником Невинномысска, он также имеет федеральную и краевую золотые медали «За особые успехи в обучении».
«Этот проект собрал талантливых и амбициозных выпускников, готовых поразить всех своими достижениями и уникальными навыками. Все участники проявили себя с лучшей стороны и вдохновили других ребят своими мечтами и целями», — отметили организаторы конкурса.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 114 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ.