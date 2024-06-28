В Екатеринбурге 114 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ

В Екатеринбурге по итогам сдачи ЕГЭ в завершившемся учебном году стобалльниками стали 114 выпускников школ, подведомственных городскому департаменту образования. Это на 46 больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

По литературе 100 баллов получили 34 учащихся, по химии и физике — по 17 соответственно, по русскому языку — 28, по математике профильного уровня — 11.

Кроме того, три ученика получили максимальные баллы по обществознанию, два — по географии и по одному — по английскому языку и биологии.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в этом году в столице закончили обучение более 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников.