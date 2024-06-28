Власти Москвы рассказали о работе резидентов технополиса «Москва»

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал ОЭЗ «Технополис Москва» центром развития высокотехнологичной промышленности города.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

На территории технополиса расположено более 200 предприятий, каждое второе имеет статус резидента.

«Сегодня столичная особая экономическая зона стала базовой площадкой для размещения четырёх межотраслевых кластеров — фармацевтического, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и Федерального центра беспилотных авиасистем», — отметил Овчинский.

По его словам, в кооперации работают и предприятия вне кластеров. Они производят инновационную продукцию с высоким уровнем локализации, которая успешно замещает импортные аналоги.

Ранее сообщалось, что производители отечественных лекарств в ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в экономику столицы более 40 млрд рублей.