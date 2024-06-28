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РИА Новости: рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы

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Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы, пострадавшего госпитализировали.
РИА Новости: рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Произошло падение рабочего со строительных лесов по адресу: Волоколамское шоссе, д. 7а», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами.

Ранее Красносельский районный суд Петербурга приговорил главу строительной компании ООО «СтройГруппа» Андрея Свиргунова к одному году условного срока по делу о гибели рабочего на строительном объекте.

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