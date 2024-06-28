РИА Новости: рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы

Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы, пострадавшего госпитализировали.

Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Произошло падение рабочего со строительных лесов по адресу: Волоколамское шоссе, д. 7а», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами.

Ранее Красносельский районный суд Петербурга приговорил главу строительной компании ООО «СтройГруппа» Андрея Свиргунова к одному году условного срока по делу о гибели рабочего на строительном объекте.