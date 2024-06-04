В Петербурге главу строительной компании осудили за гибель рабочего

Красносельский районный суд Петербурга приговорил главу строительной компании ООО «СтройГруппа» Андрея Свиргунова к одному году условного срока по делу о гибели рабочего на строительном объекте.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По данным ведомства, рабочий убирал строительный мусор в помещении на третьем этаже здания и погиб в результате падения.

«Свиргунов вину признал, ущерб возместил, дело рассматривалось в особом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате возгорания железнодорожных цистерн под Симферополем возбудили дело.