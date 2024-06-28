В ХМАО на 26% выросло число вакансий для кандидатов без опыта во II квартале

В компаниях Ханты-Мансийского автономного округа с апреля на 26% выросло количество вакансий для сотрудников без опыта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.

Всего во II квартале было размещено 9,2 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы.

В большинстве случаев это предложения для продавцов-консультантов (18% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%).

Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тыс. рублей.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.