В ХМАО на 26% выросло число вакансий для кандидатов без опыта во II квартале
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.
Всего во II квартале было размещено 9,2 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы.
В большинстве случаев это предложения для продавцов-консультантов (18% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%).
Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тыс. рублей.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.