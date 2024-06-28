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В ХМАО на 26% выросло число вакансий для кандидатов без опыта во II квартале

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В компаниях Ханты-Мансийского автономного округа с апреля на 26% выросло количество вакансий для сотрудников без опыта.
В ХМАО на 26% выросло число вакансий для кандидатов без опыта во II квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.

Всего во II квартале было размещено 9,2 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы.

В большинстве случаев это предложения для продавцов-консультантов (18% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам (8%) и водителей (7%).

Средняя зарплата у молодых специалистов составляет 57 тыс. рублей.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.

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