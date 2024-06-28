В ХМАО рассказали о помощи в летнем трудоустройстве детей

В Департаменте труда Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о помощи в летнем трудоустройстве детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление на едином сайте госорганов Югры.

«В комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, до 2030 года входит организация временного трудоустройства детей в возрасте 14 — 17 лет (включительно) в свободное от учёбы время», — отмечено в документе.

Планируется организовать временное трудоустройство более 11 тыс. подростков в год в 22 муниципалитетах округа.

Ранее сообщалось, что летнюю подработку в Московской области нашли более 6 тыс. подростков.