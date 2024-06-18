RT в Telegram
Подпишись

Летнюю подработку в Подмосковье нашли более 6 тысяч подростков

Короткая ссылка
Летнюю подработку в Московской области нашли более 6 тыс. подростков, заявили в региональном Министерстве социального развития.
Летнюю подработку в Подмосковье нашли более 6 тысяч подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Устроиться на подработку могут молодые люди 14—18 лет. С ними заключают трудовой договор, соответствующая запись вносится в трудовую книжку, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о трудоустройстве подростков в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить