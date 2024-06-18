Летнюю подработку в Подмосковье нашли более 6 тысяч подростков

Летнюю подработку в Московской области нашли более 6 тыс. подростков, заявили в региональном Министерстве социального развития.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Устроиться на подработку могут молодые люди 14—18 лет. С ними заключают трудовой договор, соответствующая запись вносится в трудовую книжку, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о трудоустройстве подростков в регионе.