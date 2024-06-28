Минюст России предлагает расширить практику принудительных работ

Министерство юстиции России предлагает расширить практику назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.

Об этом во время своего выступления на заседании Международного молодёжного юридического форума «Ценности права в условиях нового мирового порядка» заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Он отметил, что данная практика вписывается в процесс гуманизации уголовно-исправительной системы.

«Минюст недавно вышел с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного», — сказал министр.

Ранее Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.