Минюст России предлагает расширить практику принудительных работ
- РИА Новости
Об этом во время своего выступления на заседании Международного молодёжного юридического форума «Ценности права в условиях нового мирового порядка» заявил глава Минюста Константин Чуйченко.
Он отметил, что данная практика вписывается в процесс гуманизации уголовно-исправительной системы.
«Минюст недавно вышел с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного», — сказал министр.
Ранее Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.