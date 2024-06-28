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Минюст России предлагает расширить практику принудительных работ

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Министерство юстиции России предлагает расширить практику назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.
Минюст России предлагает расширить практику принудительных работ
  • РИА Новости

Об этом во время своего выступления на заседании Международного молодёжного юридического форума «Ценности права в условиях нового мирового порядка» заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Он отметил, что данная практика вписывается в процесс гуманизации уголовно-исправительной системы.

«Минюст недавно вышел с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного», — сказал министр.

Ранее Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.

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