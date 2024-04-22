Суд приговорил москвича к пяти годам принудительных работ за фейки о ВС России
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Суд в столице провозгласил приговор по делу о распространении «фейков об армии», — говорится в сообщении.
Суд приговорил Коховца к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.
Ранее Волгоградский областной суд приговорил жителя Котельниковского района к пяти годам колонии общего режима за фейки об армии России.