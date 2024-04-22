Суд приговорил москвича к пяти годам принудительных работ за фейки о ВС России

Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд в столице провозгласил приговор по делу о распространении «фейков об армии», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Коховца к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Ранее Волгоградский областной суд приговорил жителя Котельниковского района к пяти годам колонии общего режима за фейки об армии России.