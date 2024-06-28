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Врач Кушитерова: алкоголь — наиболее частая причина хронического панкреатита

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Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова предупредила, что самым вредным продуктом для поджелудочной железы является алкоголь.
Врач Кушитерова: алкоголь — наиболее частая причина хронического панкреатита
  • Gettyimages.ru

Он является причиной хронического панкреатита в 60—70% случаев, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, табакокурение существенно усиливает токсический эффект этанола, подчеркнула врач.

«Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита, а также увеличивает смертность от этого заболевания», — добавила Кушитерова.

Ранее врач-гастроэнтеролог высшей категории «СМ-Клиники» Петмат Шамаева рассказала, что некоторым людям не стоит употреблять каши, сваренные на коровьем молоке.

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