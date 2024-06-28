Терапевт Петров рассказал, почему человек ворочается во сне

Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Николай Петров объяснил, почему человек ворочается во сне.

Переворачивание с боку на бок во сне является естественным процессом, во время которого скелетные мышцы прокачивают кровь в организме, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, смена позиции тела во сне также может происходить при переходе между фазами глубокого и быстрого сна.

Кроме того, переворачивание может быть реакцией на температуру тела и окружающей среды, неудобную постель, подушку или матрас.

Для качественного сна врач посоветовал ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, а также ограничить употребление кофеина и алкоголя вечером.

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