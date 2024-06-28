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Власти Крыма поздравили выпускников школ

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил выпускников региона.
Власти Крыма поздравили выпускников школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Перед вами открыто множество дорог. Но вне зависимости от того, какую профессию и какой жизненный путь вы изберёте, именно вам предстоит внести свой вклад в развитие Крыма, в историю успехов и достижений нашей страны», — написал Аксёнов.

Он также отметил, что уверен в том, что выпускники найдут достойное применение своим знаниям, способностям и талантам.

Ранее сообщалось, что в традиционном празднике «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге, в этом году примут участие 130 тыс. выпускников городских школ.

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