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В Татарстане рассказали о развитии кардиоонкологии

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Новое клиническое направление — кардиоонкология — появилось в Татарстане.
В Татарстане рассказали о развитии кардиоонкологии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Данную медицинскую специализацию, занимающуюся лечением сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов со злокачественными новообразованиями, курирует врач-кардиолог Луиза Гапар.

По словам специалиста, на фоне лечения онкологии у пациентов наблюдается серьёзное ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Врачи-кардиологи таких пациентов в лечение не берут, потому что у них рак, с которым нужно разбираться в первую очередь», — сказала Гапар.

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