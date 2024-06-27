Троих раненных при терактах в Дагестане полицейских отправили в клиники Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщил в личном Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов.
«На момент написания этого текста спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках», — отметил омбудсмен.
Ранее президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 полицейских, погибших в Дагестане.