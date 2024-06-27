Троих раненных при терактах в Дагестане полицейских отправили в клиники Москвы

Трое полицейских, получивших ранения во время терактов в Дагестане, будут проходить лечение в клиниках Москвы. Их уже доставили в столицу на самолёте.

РИА Новости

Об этом сообщил в личном Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов. «На момент написания этого текста спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках», — отметил омбудсмен. Ранее президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 полицейских, погибших в Дагестане.