Развожаев: Балаклавская бухта в Севастополе будет охраняться дополнительно

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о дополнительной охране Балаклавской бухты из-за опасности терактов ВСУ.

Он отметил, что это единственная бухта, которая не ограждена от свободного захода и выхода кораблей.

«Она представляет, по оценке специалистов, угрозу, особенно с постоянно рекламируемыми нашим врагом дронами... Теракт может произойти и там. Приняли сегодня решение, что на ночное время Балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями, вход будет закрываться», — цитирует Развожаева ТАСС.

Власти Севастополя также рекомендовали гражданам воздержаться от посещения ряда пляжей.

В МЧС России ранее заявили, что водолазы ведомства обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ, в ходе которого украинские военные применили американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.