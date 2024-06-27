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Развожаев: Балаклавская бухта в Севастополе будет охраняться дополнительно

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о дополнительной охране Балаклавской бухты из-за опасности терактов ВСУ.
Развожаев: Балаклавская бухта в Севастополе будет охраняться дополнительно
  • РИА Новости

Он отметил, что это единственная бухта, которая не ограждена от свободного захода и выхода кораблей.

«Она представляет, по оценке специалистов, угрозу, особенно с постоянно рекламируемыми нашим врагом дронами... Теракт может произойти и там. Приняли сегодня решение, что на ночное время Балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями, вход будет закрываться», — цитирует Развожаева ТАСС.

Власти Севастополя также рекомендовали гражданам воздержаться от посещения ряда пляжей.

В МЧС России ранее заявили, что водолазы ведомства обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ, в ходе которого украинские военные применили американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

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