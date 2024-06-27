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Власти Севастополя рекомендовали гражданам воздержаться от посещения ряда пляжей

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В Севастополе не планируют закрывать пляжи, но от посещения некоторых из них лучше воздержаться, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Власти Севастополя рекомендовали гражданам воздержаться от посещения ряда пляжей
  • РИА Новости

«Пляжи закрывать — вместе с депутатами решение сегодня приняли — не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая», — цитирует его ТАСС.

По словам Развожаева, особую опасность сейчас представляют пляжи на севере, так как они не оборудованы укрытиями и капитальными строениями.

«Время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — сказал он.

В МЧС России ранее заявили, что водолазы ведомства обнаружили три суббоеприпаса на пляже в Севастополе после удара ВСУ, в ходе которого украинские военные применили американские ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

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