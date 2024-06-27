Врач Данилова: людям после инсульта нужна специальная летняя обувь
Противопоказаниями к ношению такой обуви являются ДЦП, перенесённый инсульт, нарушение кровообращения в стопах, например при диабетической стопе, а также пяточная шпора, плоскостопие и избыточная масса тела, перечислила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Таким людям следует выбирать обувь, которая обеспечит стопам дополнительную поддержку и амортизацию, а в некоторых случаях требуется использовать специальные стельки-вкладыши, отметила Данилова.
Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, на что обращать внимание при выборе обуви.