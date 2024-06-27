Врач Данилова: людям после инсульта нужна специальная летняя обувь

Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рассказала, что людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами не рекомендуется носить обувь с очень тонкой подошвой и без какой-либо амортизации и каркаса.

Противопоказаниями к ношению такой обуви являются ДЦП, перенесённый инсульт, нарушение кровообращения в стопах, например при диабетической стопе, а также пяточная шпора, плоскостопие и избыточная масса тела, перечислила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Таким людям следует выбирать обувь, которая обеспечит стопам дополнительную поддержку и амортизацию, а в некоторых случаях требуется использовать специальные стельки-вкладыши, отметила Данилова.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, на что обращать внимание при выборе обуви.