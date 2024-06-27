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Стоматолог Сумцова: привычка грызть твёрдые предметы может испортить прикус

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Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, что некоторые привычки могут испортить прикус, а также привести к преждевременному выпадению зубов.
Стоматолог Сумцова: привычка грызть твёрдые предметы может испортить прикус
  • Gettyimages.ru

Регулярное механическое воздействие на зубы и челюсти приводит к их деформации, смещению и нарушению правильного смыкания, констатировала специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Одна из самых распространённых и вредных привычек, наносящих ущерб прикусу, — это жевание посторонних предметов, будь то кончик ручки, карандаша, ногти или твёрдые конфеты», — отметила она.

Кроме того, вред прикусу наносит привычка закусывать нитку и открывать что-либо зубами, а также частое прикусывание губ, щёк и языка, добавила Сумцова.

Ранее врач — стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Ирина Забродская рассказала о влиянии храпа на состояние зубов.

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