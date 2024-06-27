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Гериатр Семёнов рассказал о пользе занятий с массажным мячом для пожилых

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Врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Фёдор Семёнов рассказал, что занятия с массажным мячиком с шипами оказывают положительное воздействие на здоровье пожилых людей.
Гериатр Семёнов рассказал о пользе занятий с массажным мячом для пожилых
  • Gettyimages.ru

С помощью такого тренажёра можно активизировать кровообращение, повысить физическую и умственную активность. Такие занятия также благоприятно воздействуют на организм в целом, поделился специалист с РИАМО.

Мячик можно катать руками и ногами, между ладонями и по телу, уточнил Семёнов.

«Иголки воздействуют на нервные окончания, а также на активные точки, расположенные на кистях рук», — объяснил гериатр.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.

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