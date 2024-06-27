Собянин: волонтёрский проект «Время добра» стартует в Москве 29 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Организаторы запланировали более 30 событий на городских площадках: спортивные, экологические и социальные акции, творческие студии.
«Все изделия, созданные на мастер-классах, будут переданы в благотворительные фонды», — написал Собянин.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «Мосволонтёр», пишет сайт «Аргументы и Факты».
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе некоммерческих организаций (НКО) в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.