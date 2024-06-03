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В Москве пройдут летние забеги в поддержку НКО

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В Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе некоммерческих организаций (НКО) в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Так, благотворительный фонд «Дом с маяком» до 10 июня проведёт онлайн-забег в помощь детям и молодым взрослым до 30 лет с неизлечимыми заболеваниями.

Фонд борьбы с лейкемией 28 июля проведёт благотворительный забег в парке Победы «Самое время жить». За два предыдущих года он объединил 5 тыс. человек и собрал более 15 млн рублей.

В поддержку фонда «Арифметика добра» теперь можно пробежать «Красочный забег», «Ночной забег», полумарафон «Лужники», Московский марафон и другие старты.

А закроет летний сезон благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 31 августа в Измайловском парке состоится «Забег ради жизни».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в мае прошёл благотворительный костюмированный забег «Бегом с Дневником». Участники преодолевали дистанцию в костюмах Петра I.

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