Роскачество: цвет мороженого должен быть равномерным

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, на что обратить внимание при выборе мороженого.

«При выборе мороженого в первую очередь посмотрите на состав. Основу рецептуры мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Эти ингредиенты должны быть указаны в составе», — отметили эксперты.

Так как мороженое относится к подгруппе молочных составных продуктов, то соотношение молока должно быть более 40%. Остальное, как пояснили специалисты, это немолочная часть.

«Использование растительных жиров в классическом мороженом — молочном, сливочном и пломбире — запрещено. В мороженом с заменителем молочного жира такая замена допустима, но должна составлять не более 50% от всей массы жира мороженого. Если же весь жир в продукте растительный, то продукт имеет название «десерт замороженный», — рассказали в организации.

Кроме того, в Роскачестве напомнили, что жирность влияет на наименование продукта.

«Молочное — не более 7,5%, сливочное — от 8 до 11,5%, пломбир — от 12 до 20%. Стабилизаторы в составе позволяют сохранить форму мороженого и повысить устойчивость к таянию», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, в Роскачестве назвали разрешённые при производстве мороженого стабилизаторы и загустители. Например, к ним относятся альгинат натрия (Е401), агар (Е406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцелларан (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412).

Также специалисты посоветовали обратить внимание на упаковку и форму.

«Если мороженое деформировано, это может указывать на нарушение режима хранения или приближающееся окончание срока годности продукта. Что касается цвета мороженого, то в идеале он должен быть равномерным. Оттенки могут различаться, так как зависят от жирности: чем она выше, тем желтее цвет», — добавили они.

Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем, предупредили собеседники RT.

«Качественная глазурь не должна быть излишне крошливой или, наоборот, липкой консистенции. Равномерно распределена по поверхности продукта и не отваливаться от мороженого. На шоколадной глазури не должно быть белого налёта и белых крупинок. Такие её недостатки говорят о нарушении технологии производства или о неправильном хранении продукта», — заключили в организации.

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