Почти 50% россиян заявили о планах приобрести квартиру в ближайшие 10 лет

В ходе недавнего исследования выяснилось, что каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует приобрести недвижимость в ближайшие десять лет.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и ВТБ.

Из них 25% уже откладывают средства на приобретение жилья, ещё 61% только планирует начать делать накопления.

Каждый десятый участник опроса собирается купить квартиру в ближайшие полгода, 12% — в течение 1—2 лет, 16% — 3—5 лет, 11% — 10 лет.

Из числа оставшихся респондентов 46% не планируют приобретать жильё, а 5% пока не задумывались об этом.

Ранее эксперты опросили россиян, которые планируют снять жильё, чтобы выяснить их основные страхи и опасения. Оказалось, что более половины респондентов (почти 55%) боятся не найти подходящий вариант из-за слишком высоких цен.