RT в Telegram
Подпишись

Почти 50% россиян заявили о планах приобрести квартиру в ближайшие 10 лет

Короткая ссылка
В ходе недавнего исследования выяснилось, что каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует приобрести недвижимость в ближайшие десять лет.
Почти 50% россиян заявили о планах приобрести квартиру в ближайшие 10 лет
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и ВТБ.

Из них 25% уже откладывают средства на приобретение жилья, ещё 61% только планирует начать делать накопления.

Каждый десятый участник опроса собирается купить квартиру в ближайшие полгода, 12% — в течение 1—2 лет, 16% — 3—5 лет, 11% — 10 лет.

Из числа оставшихся респондентов 46% не планируют приобретать жильё, а 5% пока не задумывались об этом.

Ранее эксперты опросили россиян, которые планируют снять жильё, чтобы выяснить их основные страхи и опасения. Оказалось, что более половины респондентов (почти 55%) боятся не найти подходящий вариант из-за слишком высоких цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить