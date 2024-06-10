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Более половины россиян при поиске съёмного жилья опасаются роста цен

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Эксперты опросили россиян, которые планируют снять жильё, чтобы выяснить их основные страхи и опасения. Оказалось, что более половины респондентов (почти 55%) боятся не найти подходящий вариант из-за слишком высоких цен.
Более половины россиян при поиске съёмного жилья опасаются роста цен
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».

Кроме того, 43% арендаторов опасаются повышения стоимости уже во время проживания, а каждый четвёртый уверен, что на рынке сложно найти квартиру для проживания с питомцем.

Кроме того, почти каждый четвёртый боится, что собственник может выставить слишком большой счёт в случае случайной поломки мебели или техники.

Почти 17% убеждены, что собственник не разрешит что-либо поменять в квартире, например сделать ремонт.

Около 8% респондентов заявили, что у них нет никаких опасений, связанных с арендой.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».

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