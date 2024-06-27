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Фитнес-тренер Симкин посоветовал делать упражнения стоящим в пробке водителям

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Фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин посоветовал водителям, попавшим в пробку, делать простые упражнения для восстановления кровообращения и улучшения концентрации.
Фитнес-тренер Симкин посоветовал делать упражнения стоящим в пробке водителям
  • Gettyimages.ru

Первое из таких упражнений — мощные подъёмы стопы на носок.

«Благодаря этому водитель сможет покачать икроножные мышцы и разогнать кровь. В идеале нужно сделать 20—30 быстрых повторений», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, по словам фитнес-тренера, эффективными упражнениями, которые можно выполнить за рулём, являются вакуум живота и надувание щёк. Первое тонизирует мышцы кора, второе повышает концентрацию, объяснил Симкин.

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