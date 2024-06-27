После атаки со стороны ВСУ в больницах Севастополя остаются 42 человека
- РИА Новости
Информацию озвучил губернатор Михаил Развожаев.
«В больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей», — написал он в своём Telegram-канале.
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