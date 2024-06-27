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После атаки со стороны ВСУ в больницах Севастополя остаются 42 человека

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В больницах Севастополя после атаки украинских войск с применением американских ракет ATACMS остаются 42 человека.
После атаки со стороны ВСУ в больницах Севастополя остаются 42 человека
  • РИА Новости

Информацию озвучил губернатор Михаил Развожаев.

«В больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с заместителем Генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку атакам по Севастополю 23 июня.

Владелец кафе на севастопольском пляже, подвергшемся атаке украинских войск, рассказал подробности того, как происходила атака.

В ФРГ призвали граждан США вспомнить на президентских выборах о гибели девочки в Севастополе.

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