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Инфекционист Никифоров рассказал о возможных последствиях перенесённого ботулизма

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Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал, какие могут быть последствия перенесённого ботулизма.

«Будет довольно долго беспокоить нарушение зрения. Тут помочь нельзя, это может быть и месяца два-три», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, носить очки в такой ситуации не стоит, но можно делать упражнения.

«Речь восстанавливается очень быстро», — отметил Никифоров.

Он добавил, что для восстановления желательно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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