Инфекционист Никифоров рассказал о возможных последствиях перенесённого ботулизма
«Будет довольно долго беспокоить нарушение зрения. Тут помочь нельзя, это может быть и месяца два-три», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, носить очки в такой ситуации не стоит, но можно делать упражнения.
«Речь восстанавливается очень быстро», — отметил Никифоров.
Он добавил, что для восстановления желательно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.