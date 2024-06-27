В Петербурге разработали фильтры для системы вентиляции в больницах

Специалисты кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали фильтры для системы вентиляции в больницах.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

«Углеродное волокно — это сорбент, поэтому мы планируем использовать его в качестве фильтров в системах вентиляции в больницах. Загрязнители попадают на волокно и образуют с активированным углём новые химические соединения, благодаря которым они остаются на фильтре. Мы же разработали технологию, позволяющую создавать фильтры из углеродного волокна, на которых остаются не только загрязнения, но и вирусы и бактерии», — заявила один из авторов разработки, ассистент кафедры Надежда Уварова.

Для создания нового материала используется углеродное волокно, которое поставляется в Россию из Белоруссии.

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