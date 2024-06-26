Врач Агинян рассказал о способах предотвратить срыв во время трезвости

Врач — психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал, как предотвратить срыв во время трезвости.

«Контроль среды предполагает исключение всего, что может меня подтолкнуть к употреблению. Если я бросил курить, нужно, чтобы рядом со мной не курили друзья и знакомые, а дома не было сигарет. Пьющие часто говорят, что в первые месяцы воздержания не ходят в кафе и рестораны, чтобы не провоцировать срыв», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, управление вниманием означает, что если человек оказался, например, на корпоративе и поймал себя на мысли, что время от времени взгляд останавливается на бутылках со спиртным, то лучше всего сфокусироваться на чём-то другом.

Кроме того, можно расценивать мысли об употреблении как сигнал о том, что есть какая-то другая потребность.

«Некоторые исследования показали, что часто люди хотят пить алкоголь, когда испытывают простую жажду, голод или нужду в отдыхе», — пояснил Агинян.

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