RT в Telegram
Подпишись

Врач Агинян рассказал о способах предотвратить срыв во время трезвости

Короткая ссылка
Врач — психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал, как предотвратить срыв во время трезвости.
Врач Агинян рассказал о способах предотвратить срыв во время трезвости
  • Gettyimages.ru

«Контроль среды предполагает исключение всего, что может меня подтолкнуть к употреблению. Если я бросил курить, нужно, чтобы рядом со мной не курили друзья и знакомые, а дома не было сигарет. Пьющие часто говорят, что в первые месяцы воздержания не ходят в кафе и рестораны, чтобы не провоцировать срыв», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, управление вниманием означает, что если человек оказался, например, на корпоративе и поймал себя на мысли, что время от времени взгляд останавливается на бутылках со спиртным, то лучше всего сфокусироваться на чём-то другом.

Кроме того, можно расценивать мысли об употреблении как сигнал о том, что есть какая-то другая потребность.

«Некоторые исследования показали, что часто люди хотят пить алкоголь, когда испытывают простую жажду, голод или нужду в отдыхе», — пояснил Агинян.

Ранее эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» назвал способы избежать перегрева в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить