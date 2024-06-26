Врач Агинян назвал факторы, влияющие на вероятность срыва у отказавшегося от алкоголя

Врач — психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал о факторах, которые влияют на вероятность срыва у отказавшегося от алкоголя.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что принято выделять внутриличностные и межличностные детерминанты. К первым относятся шесть факторов.

«Первый — самоэффективность, то есть вера в свою способность оставаться трезвым. Если она сильная, шанс справиться с зависимостью высокий. Второй — позитивное ожидание от употребления», — сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, детерминантами также являются сила тяги, мотивация, навыки предотвращения срыва, эмоциональное состояние человека.

Как отметил Агинян, межличностные факторы важнее, поскольку на людей сильно влияет окружение.

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